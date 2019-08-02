РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 авг. Почетные грамоты и благодарственные письма главы Балашихи и совета депутатов городского округа вручили лучшим сотрудникам тепловых сетей микрорайона Железнодорожный к 50-летнему юбилею предприятия, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественное мероприятие прошло в пятницу в сельском центре культуры и досуга «Рассвет» деревни Соболиха. От имени главы городского округа Сергея Юрова с юбилеем «Тепловые сети Железнодорожного» поздравила замглавы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

«Полувековой юбилей отмечает одно из крупнейших предприятий Балашихи. Благополучие каждого дома во многом зависит от устойчивой и надежной работы системы теплоснабжения, профессионализма и ответственности работающих в нем людей. Систематическая работа по модернизации объектов жизнеобеспечения сегодня позволяет Балашихе стабильно проходить каждый отопительный сезон. Искренне хочу пожелать развития, стабильности, финансового благополучия, чтобы все поставленные цели и задачи были выполнены в срок», - сказала Калашникова.

От имени Юрова она вручила почетные грамоты и благодарственные письма «За многолетний и добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с юбилеем» лучшим сотрудникам предприятия.

Почетные грамоты вручил и председатель совета депутатов Геннадий Попов. Он поздравил работников теплосети и поблагодарил за труд ветеранов, которые стояли у истоков создания предприятия.

Директор «Тепловых сетей Железнодорожного» Андрей Яковлев отметил, что сейчас на базе предприятия работают 31 котельная и около 600 человек.

«Тепло Железнодорожного в наших с вами руках. Наше предприятие - одно из старейших предприятий теплоснабжения в России. За 50 лет пройден серьезный путь. Благодаря вашему труду, профессионализму и самопожертвованию сделаны большие успехи», - сказал Яковлев.

В ходе торжественного мероприятия он наградил ветеранов предприятия. Среди них была и Нина Гаспарян, которая работает там почти с самого основания.

«Сначала я работала оператором котельной №1. В ту пору на этой должности работали только одни мужчины. Поэтому я стала одной из первых женщин-операторов. Потом в 42 года поступила в энергетический техникум, по окончании которого стала начальником котельной, а когда вышла на пенсию, продолжила работать, но уже в роли аппаратчика химводоочистки», - отметила Гаспарян.

После торжественной церемонии состоялся концерт творческих коллективов центра культуры и досуга «Рассвет».