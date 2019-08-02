РИАМО - 2 авг. Московский зоопарк попросил посетителей воздержаться от кормления енотов и не поддаваться на их «уговоры», поскольку из-за обилия разнообразной пищи у этих зверьков не только растет масса тела, но и появляются проблемы с позвоночником и облысение, а однажды перекормленный енот попросту умер, сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.

В зоосаде отметили, что у многих гостей возникает желание «отблагодарить» животных за доставленную радость и поделиться с ними попкорном, овощами или даже шашлыком. Однако такое поведение недопустимо, ведь никто, например, не угощает чужого ребенка без разрешения.

«Енотов так и хочется угостить. Для него пища – это целый ритуал: от выпрашивания до знаменитого полоскания. Хотя это не нужно. Наши еноты питаются лучше многих людей: креветки, финики, виноград. И это – второй мотив подкармливания. «Я кину – а оно что-то сделает». Еноты часто просят сами. Не от голода – из интереса. Как игромания: махнул лапой, прилетело что-то новое. И как любая зависимость – может привести к смерти», - говорится в сообщении.

Так, один из енотов еще шесть лет назад весил 25 килограммов, что вдвое превышает норму. Зверек с трудом передвигался по снегу. Сейчас он похудел до 12 килограммов, но проблемы остались - из-за нарушенного обмена веществ у животного облысел хвост.

У другого енота в прошлом году начались проблемы с позвоночником, он перестал ходить. Но ему повезло и после операции енот снова смог лазить. Теперь ему запрещено набирать вес, хотя уже в июле он весил столько, сколько должен весить осенью.

«Еще один енот просто умер. Погиб от панкреатита в 2017 году. Он был самым любопытным. Ему всегда было интересно – если он помашет лапой, что прилетит в этот раз? В конце концов наелся до смерти. Угас за две недели», - предупредили в Московском зоопарке.

Посетителям рассказали, что откормленный енот не умрет сразу, а будет долго мучиться, а перед смертью свернется клубочком. Со стороны будет казаться, будто зверек просто дремлет.

«Максимум, что попадется вам на глаза – кипер. Он укроет этот клубочек черным мешком. И унесет. А по дороге будет вспоминать, как растил его. Как они вместе играли. Пока некоторые не решили «сделать доброе дело», - отмечается в материале.

Так что не стоит «помогать» зоологам, подкармливая обитателей зоопарка, поскольку это принесет лишь вред.