РИАМО - 2 авг. Жители Московского региона обсуждают в соцсетях пожар на мебельной фабрике в Одинцове, они выкладывают фотографии и видеоролики, на которых виден черный дым.

В пятницу по адресу: Одинцово, улица Баковская, дом №5, на территории мебельной фабрики загорелся двухэтажный деревянный склад. Предварительно, пострадавших нет. В 18:25 – локализация пожара на площади 500 квадратных метров.

«В Одинцове в Подмосковье произошел крупный пожар», – подписала свое видео из окон электрички пользователь tatianabideeva в Instagram.

На снимках, выложенных adgins видно, как густой черный дым поднимается высоко над многоэтажными домами.

Nataliaparfenchenkova выложила фото и видео пожара, сделанных из окна автомобиля, место пожара не видно, но хорошо виден дым от него.