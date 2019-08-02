РИАМО – 2 авг. Пресненский суд Москвы арестовал фигуранта дела о беспорядках 27 июля, студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Второго августа 2019 года Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключению под стражу в отношении Жукова Егора Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки» – ред.), сроком на 1 месяц 24 суток, до 27 сентября 2019 года», – сказал собеседник агентства.

По данным ряда СМИ, в суде отказали защите в ходатайстве об избрании молодому человеку в качестве меры пресечения домашний арест или залог в размере 1 миллиона рублей. Деньги были готовы внести родители Жукова. Помимо этого, личные поручительства за парня суду передали его однокурсники и преподаватели.

Ранее Пресненский суд арестовал четверых фигурантов по делу о беспорядках в столице 27 июля: Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло.

27 июля на Тверской улице прошел несанкционированный митинг. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.