РИАМО - 2 авг. В столице во время фестиваля «Пикник «Афиши» будет представлен макет первого вагона нового поезда «Иволга», которые запустят по первым двум Московским центральным диаметрам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Макет в точности повторяет первый вагон поезда «Иволга». Там будут установлены сидения, USB-розетки, поручни, также внутри будет установлена зеленая фотозона с живыми растениями и неоновым брендингом. Гостей стенда ждут игры в петанк и качели, гигантская раскраска для детей, островки отдыха с зарядными станциями и навесами и квест с памятными подарками», – отмечается в сообщении.

Кроме того, участники крупнейшего open-air фестиваля смогу получить именную карту «Тройка» с тематическим дизайном. Для этого нужно будет сфотографироваться на фоне «Иволги» и выложить фото в Instagram или Facebook с фирменным хэштегом – #летаюнаиволге. Затем селфи нужно будет показать на стойке, где участнику акции и выдадут карту.

«В нем применены все современные пассажирские сервисы, востребованные у наших пассажиров. То есть «Иволга» решает сразу две важных задачи, которые стоят перед МЦД: сокращает время в пути и, при этом, создает все условия для того, чтобы люди могли проводить его с комфортом», – подчеркивается в материале.

Поезда «Иволга» полностью спроектированы и собраны в России, а также на 90% состоят из отечественных запчастей. По уровню качества и комфорта для пассажиров они похожи на поезда «Москва», которые курсируют в столичном метрополитене.

Фестиваль «Пикник «Афиши» откроется в столичном парке «Коломенское» 3 августа.