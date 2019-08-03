РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. Жители подмосковного Красногорска в субботу смогут сдать кровь в рамках акции «Суббота доноров» в городской больнице №1, сообщается на официальном сайте лечебного учреждения.

«Третьего августа все неравнодушные жители города, желающие помощь в лечении больных, смогут принять участие в федеральной донорской акции «Суббота доноров». В этот день отделение переливания крови Красногорской горбольницы №1 будет вести прием доноров с 8:30 до 11:00», – говорится в сообщении.

Донорами могут стать лица в возрасте от 18 лет, имеющие постоянную прописку или временную регистрацию сроком 6 месяцев и более в Московской области или Москве.

«Участнику акции выдается справка освобождения от работы на два дня, а также 692 рубля. При себе необходимо иметь паспорт», – заключается в сообщении.