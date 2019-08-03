РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В Малаховском парке городского округа Люберцы в субботу пройдет чемпионат далматинов, там можно будет отправить открытки, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» по макрорегиону Москва.

«Почта России» выступит партнером ежегодного чемпионата далматинов, который пройдет 3 августа в 11:00 в парке Малаховки. Гости и участники мероприятия смогут бесплатно отправить эксклюзивную открытку с изображением пятнистой собаки», - говорится в сообщении.

Специально для чемпионата ограниченным тиражом выпустили серию из четырех почтовых карточек. На «картинках-далматинках» изобразили представителей данной породы собак, проживающих в разных уголках России.

«Отправить открытки все участники и гости праздника смогут в мобильном пункте «Почта в точку», который будет работать на площадке проведения мероприятия весь чемпионат. Открытки своим друзьям и родным можно будет послать в любую точку мира. Правильно заполнить адресные строки, найти в случае необходимости индекс и наклеить марку всем желающим помогут сотрудники отделения почтовой связи», - уточняется в материале.

Также зрители смогут сделать фотографию с далматинами на фоне почтового ящика и выложить ее в социальных сетях. Так они станут участниками конкурса, победителю которого «Почта России» подарит специальный приз. Нужно использовать хештеги конкурса: #почтароссии #нкпдалматин #почтавточку.

Чемпионат пройдет по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом №1. Вход свободный.