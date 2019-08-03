РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В парке подмосковных Люберец в субботу пройдет бесплатная общеукрепляющая тренировка, присоединиться смогут все желающие.

Жителей Люберец в субботу приглашают в парк культуры и отдыха «Наташинские пруды» на зрелищное спортивно-развлекательное мероприятие от проекта «СпортВоМне». Основатели проекта, лидеры «РосМолСпорт Московской области» Сергей Чуприна и Денис Шамин проведут общеукрепляющую тренировку без отягощений со своим весом.

Тренировка стартует в 15:00. Ее откроет актриса Пушкинского музыкального театра Юлиана Суворова. В конце мероприятия участников ждет очередной номер экстремального силового шоу «Русский характер».