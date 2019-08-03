РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 авг. Соревнования по экстремальным видам спорта проведут в субботу в ходе фестиваля «Панки за городом» на территории нового арт-пространства «Квадрат» Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, сообщается на сайте администрации городского округа.

Фестиваль «Панки за городом» проведут в субботу на сцене нового арт-пространства «Квадрат» на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Он начнется в 16:00. Панк-музыка и экстремальный спорт тесно связаны друг с другом, поэтому организаторы решили включить в план мероприятия соревнования скейтеров и BMX райдеров.

Для гостей фестиваля выступят группы поп-панка «ПОРТ812» и «ПЛЯЖ», ска-панка Plush Fish, северного поп-панка BZiK и другие.

Во дворе откроют веранду, кофейню, бар.

В августе текущего года на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики планируют открыть арт-зону «Труба». В камерный двор можно будет попасть с центральной проходной со стороны улицы Крупешина.

Балашихинская хлопкопрядильная фабрика основана в 1830 году князем Иваном Трубецким. После завершения реновации, мануфактура станет центральным местом для проведения культурно-массовых мероприятий города.