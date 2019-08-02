РИАМО – 2 авг. Свыше 130 участников несогласованных митингах, прошедших 27 июля в центре столице, уклонялись от службы в армии, им может грозить до двух лет лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета РФ установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСУ СК России по Москве уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан, в рамках которых будет установлено наличие или отсутствие в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

«Но даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает уклонистов от прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ», – добавляется на сайте.

27 июля на Тверской улице прошел несанкционированный митинг. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.