РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. В подмосковном Подольске на картодроме «Лидер» в субботу состоится открытое первенство Москвы по супермото, сообщается на сайте организаторов мероприятия.

«В Подольске 3 августа пройдет открытое первенство Москвы по супермото, посвященное 15-летию супермото в России. В первенстве участники будут соревноваться в следующих классах: супермото с грунтом; супермото асфальт; спортбайк; юноши; дети и так далее», - говорится в сообщении.

Соревнования будут проходить на картодроме «Лидер». В программе - заезды на квалификацию и награждение. Начнутся состязания в 10:00.