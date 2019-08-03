РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 авг. Жителей подмосковного Подольска приглашают принять участие в Едином дне диспансеризации, который пройдет в субботу в восьми медучреждениях городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В горокруге продолжается проведение диспансеризации населения. Главной ее целью является оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности населения. Среди них: сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные заболевания, сахарный диабет.

«В Подольске очередной Единый день диспансеризации будет проводиться в субботу, 3 августа, с 9:00 до 17:00 в 8 медицинских организациях: Подольской городской поликлинике №1; Подольской городской больнице №2; Подольской городской клинической больнице №3; Климовской городской больнице №2; Климовской центральной городской больнице; Подольской районной больнице (поселок Кузнечики); Подольской районной больнице в микрорайоне Кузнечики и Львовской районной больнице», – говорится в сообщении.

В текущем году осмотру подлежат жители 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения, прикрепленные к вышеперечисленным медицинским организациям. При прохождении диспансеризации не нужно получать талоны и стоять в очереди, осмотр врачами проводится за короткое время.