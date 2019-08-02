РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 авг. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении покупателя гипермаркета «Глобус», который, перепутав чек-этикетку, заплатил за карпа, а купил форель, сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей, сообщил юрист Сергей Кудинов.

В пятницу к адвокату обратился гражданин, который неделю назад приезжал за продуктами в гипермаркет «Глобус» в Подольске. Он набрал в торговом зале рыбу, мясо, орехи и разные закуски. Продукты, которые были на развес, взвесил на весах и прикрепил к упаковке чек-этикетку. Завершив набор продуктов, прошел к кассе.

«На кассе мужчина выложил все товары на ленту, кассир просканировал все товары и сообщил общую сумму покупок – 11507 рублей. Гражданин оплатил товар с помощью банковской карты, получил от кассира чек, взял товары и пошел к выходу из гипермаркета. К нему подошли два охранника и сказали, что некоторые товары, купленные им, неправильно взвешены, и предложили пройти в комнату охраны перевесить товары, гражданин согласился», – написал Кудинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, один из охранников взял у гражданина пакеты с товарами, и они проследовали вглубь гипермаркета. Подошли к служебному помещению, охранник отрыл дверь и втолкнул гражданина внутрь помещения (это оказалась подсобка), затем закрыл дверь снаружи. Через полтора часа приехала полиция (все это время гражданин был заперт в подсобке), и охрана магазина обвинила гражданина в краже форели.

«Как выяснилось, гражданин взял 3 килограмма 450 граммов форели (готовый продукт) стоимостью 1,1 тысячи рублей за килограмм, а весы выбили чек на карпа сырого стоимостью 250 рублей за килограмм. Стоимость форели составила 3795 рублей, а карпа – 862 рубля 50 копеек, разница в цене рыбы составила 2932 рубля 50 копеек», – уточнил Кудинов.

Гражданин пояснил, что выбивал форель, а почему выбился карп, он не понимает, скорее всего касса выбила не тот чек-этикетку. Также мужчина пояснил, что кассир проверяла товар и тоже не заметила несоответствия.

«Гражданин предложил оплатить недостающую сумму, однако руководство «Глобуса» категорически от этого отказалось», – добавил Кудинов.

Он пояснил, что полиция собрала материал, опросила гражданина и сотрудников «Глобуса» и отпустила мужчину домой, сказав, что ничего страшного не произошло. Через три дня после этого гражданину позвонили из полиции и сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дела по статье 159 часть 1 УК РФ (мошенничество).

Оперативный комментарий от представителей гипермаркета «Глобус» и правоохранительных органов получить не удалось. Портал «РИАМО в Подольске» следит за развитием событий.