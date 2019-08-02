РИАМО - 2 авг. Пожарные локализовали возгорание площадью 500 квадратных метров на территории мебельной фабрики в Одинцове, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу по адресу: Одинцово, улица Баковская, дом №5, на территории мебельной фабрики загорелся двухэтажный деревянный склад. Предварительно, пострадавших нет.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в строении. В 18:25 - локализация пожара на площади 500 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 23 единицы техники, 115 человек, в том числе от МЧС: 12 единиц техники, 45 человек.