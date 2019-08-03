РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 авг. Валерий Сюткин, рэпер Feduk и другие известные российские артисты выступят на областном фестивале «Парки Подмосковья», который пройдет в центральном парке «Пехорка» Балашихи в субботу, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Сам фестиваль («Парки Подмосковья» – ред.) – это грандиозный праздник. Посетители смогут насладиться представлением от звезд русского балета с участием Нины Капцовой, выступлением солистов Большого театра России, групп Garage Band и Life of Soze, номерами победителя шоу «Танцы» на ТНТ Виталия Ульянова. Главным событием станет выступление хедлайнера фестиваля – известного исполнителя Федука», – говорится в сообщении.

Во время фестиваля в парке «Пехорка» будут работать три зоны. У входа – в стиле 50-х – 60-х годов, где выступит Валерий Сюткин со своей группой. На стационарной парковой сцене – для детей. В центре парка состоится основной концерт.

Как добавляется в материале, для юных посетителей будет организовано много развлечений, сюрпризов и зон детского досуга.

Творческое объединение «Т9» представит спектакль «Муха-Цокотуха». Театр Руслана Вольфсона покажет спектакль «Колобок» для малышей. Независимый театральный проект PANAMA проведет мастер-классы.

Завершится мероприятие праздничным салютом в 22:00.

В 2019 году на смотр-конкурс «Парки Подмосковья» было подано 52 заявки. Победителям будут вручены гранты: за лучший парк – 25 миллионов рублей, лучшую концепцию – 75 миллионов рублей, лучшую танцевальную площадку – 5 миллионов рублей. По традиции, лауреатов конкурса награждают в парке-победителе прошлого года.