РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 авг. В усадьбе Лапино-Спасское в Королеве в эту субботу пройдет уборка территории в рамках культурного субботника.

В субботу пройдет очередной культурный субботник на территории усадьбы Лапино-Спасское. Начало мероприятия в 12:00. Всех участников просят зарегистрироваться по ссылке.

Помимо уборки территории участников ждет экскурсия по усадьбе и концертная программа классической музыки под открытым небом. Программа начнется в 16:00.

Культурные субботники вошли в региональный проект «Усадебные волонтеры», постоянными спонсорами которого являются ФГБУ «Роскультпроект», ВООПИиК, а также проекты «Усадебный экспресс» и блог «Летопись русской усадьбы». Организаторами культурного субботника являются Королевский городской комитет КПРФ и Королевское отделение ВООПИиК при поддержке местной администрации.