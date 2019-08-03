РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 авг. В подмосковном Красногорске в субботу пройдет очередной концерт из цикла «Акустическая Рокстория», музыканты исполнят в парке округа хиты британских рок-групп, сообщается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

«Музыканты и жители округа вновь соберутся теплой компанией под навесом в парке «Ивановские пруды», где состоится новый концерт проекта «Акустическая Рокстория в парках Красногорска». На этот раз прозвучит музыка британской школы рока от The Beatles до Arctic Monkeys, а также будут исполнены авторские песни, в том числе в формате «открытого микрофона», – говорится в сообщении.

Начало выступлений в 19:00. Вход бесплатный.