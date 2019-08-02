РИАМО – 2 авг. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии мужчину, угрожавшего взрывом на Васильевском спуске, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Второго августа 2019 года Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор о признании Шалая Д.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство» с сопротивлением представителю власти – ред.), и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказал собеседник агентства.

В октябре прошлого года столичная полиция остановила машину, водитель которой проигнорировал запрещающий знак и выехал на Васильевский спуск. За рулем был предприниматель из Приморского края Дмитрий Шалай, который пригрозил взорвать газовый баллон, если ему не дадут лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным или директором Росгвардии Виктором Золотовым.

Золотов прибыл на встречу. После развговора с ним Шалай сдался полиции.

В Росгвардии отметили, что в беседе с Золотовым бизнесмен пояснил, что долгое время пытался встретиться с президентом РФ, чтобы рассказать ему о проблемах в пенитенциарной системе.