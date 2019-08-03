РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В подмосковных Люберцах в субботу пройдет фестиваль близнецов «Счастье вдвойне», сообщается в Instagram-аккаунте организации «Мама оффлайн».

«Приглашаем родителей близнецов, двойняшек, тройняшек 3 августа на фестиваль «Счастье вдвойне» в Люберцах. Встречаемся в 11:00 в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» у белой сцены», - говорится в сообщении.

На праздник также приглашают взрослых близнецов, двойняшек и тройняшек. В рамках фестиваля пройдут концерт и активности.

«Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке», - заключается в материале.