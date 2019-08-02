РИАМО - 2 авг. В Воскресенске на улице Дзержинского отрылся новый многофункциональный центр, который будет обслуживать жителей микрорайонов Москворецкий и Цемгигант, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Территориально обособленное структурное подразделение (ТОСП) МФЦ будет работать с понедельника по пятницу по адресу: улица Дзержинского, дом два. График стандартный — с 09:00 до 18:00.

«Повышение доступности многофункциональных центров для жителей Московской области – одно из важнейших направлений деятельности. За 2019 год в регионе открыто три офиса МФЦ и пять ТОСПов. Мы продолжаем развиваться и расширять сеть центров», - сказала заместитель руководителя уполномоченного МФЦ региона Мария Мельникова.

Открытие офиса на четыре окна в Воскресенске посетили местные жители, руководитель администрации городского округа Артур Болотников и директор Воскресенского МФЦ Вера Прокофьева.

Как отметила Мельникова, до конца года в Московской области откроют еще пять отделений «Мои документы».