РИАМО - 2 авг. Кворум не собрался в четверг на заседании окружной избирательной комиссии в столице, чтобы принять решение о регистрации или отказе в ней кандидату в депутаты Мосгордумы Сергею Митрохину.

Митрохин ранее просил признать действительными 233 подписи, в 178 из них обнаружили ошибки при вводе данных избирателей. По результатам обсуждения рабочая группа Московской городской избирательной комиссии (МГИК) рекомендовала удовлетворить жалобу Митрохина.

«Об отсутствии кворума на заседании, которое планировалось на сегодня, моему штабу сообщил пресс-секретарь ОИК №43 Артем Коробьянц», - написал Митрохин в Facebook.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Выборы состоятся 8 сентября.