РИАМО - 2 авг. В деревне Бараново Можайского городского округа начались ремонтные работы на пожарном водоеме, в ближайшее время такие же работы пройдут и в других сельских поселениях, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Весной мы столкнулись со сложной ситуацией – из-за многочисленных случаев пала травы опасности подвергались не только лесные насаждения, но и населенные пункты вблизи лесов. Поэтому проведение противопожарных мероприятий просто жизненно необходимо», - сказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Так, в ближайшее время будет отремонтирован пожарный водоем в Ерышево, а следом пройдут работы в деревнях Новый Путь, Татариново, Михайловское и Язево, где обустроят разворотные площадки и углубят места забора воды. В августе планируется найти подрядчиков на проведение подобных работ еще на шести пожарных водоемах, которые располагаются в деревнях Артемки, Новые Сычики, Рыльково, Мышкино, Перещапово, и Ваулино.

«В нашем округе достаточно много населенных пунктов, подверженных угрозе лесного пожара. Но не во всех из них есть пожарные водоемы. Поэтому мы приняли решение в таких деревнях обустроить подземные противопожарные резервуары. Первые такие резервуары будут установлены в октябре в деревнях Мотягино и Первое Мая», - отметил Абаренов.

В сельских поселениях Можайского городского округа по состоянию на 2018 год находилось 152 пожарных водоема. В ходе инвентаризации специалисты выяснили, что 84 из них требуют ремонта и обустройства разворотных площадок.