Возгорание произошло на территории мебельной фабрики в Одинцове, загорелся деревянный склад. Площадь пожара составила 450 метров.
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Возгорание произошло на территории мебельной фабрики в Одинцове, загорелся деревянный склад. Площадь пожара составила 450 метров.
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