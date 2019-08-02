РИАМО - 2 авг. В Звенигороде Одинцовского городского округа проверили, как соблюдаются требования по перевозкам пассажиров и багажа в такси, после мониторинга более 150 автомобилей возбудили 28 административных дел, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Таксистов инспектировали сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с центральным межрегиональным управлением Госавтонадзора Федеральной службы в сфере транспорта (ЦМУГАДН), отделом по вопросам миграции МВД России «Одинцовское» и ГИБДД.

«Основными нарушениями являлись отсутствие разрешения на осуществление деятельности такси, отсутствие отметок о проведении предрейсового контроля технического состояния автомобиля и прохождении предрейсового медицинского осмотра водителями, а также отсутствие необходимой атрибутики – шашечного пояса и фонаря легкового такси, информации о водителе в салоне автомобиля», — сообщила начальник управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области Елена Чаркина.

В отношении индивидуальных предпринимателей выписали предписания о несоответствии цветовой гамме легкового такси Московской области, в случае невыполнения предписания действие разрешения на перевозку будет приостановлено.

Пять автомобилей эвакуировали и переместили на спецстоянки из-за отсутствия разрешения у водителей на осуществление деятельности таксомоторных перевозок.

Двух водителей задержали за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ (часть 3 статьи 18.8 Кодекса административных правонарушений РФ), одного водителя – за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ (часть 2 статьи 18.10 Кодекса административных правонарушений РФ).

С начала 2019 года в Московской области аннулировали более 15,7 тысячи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдано более 27 тысяч разрешений.

Согласно правилам, чтобы осуществлять перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, необходимо оформить ИП или ООО, или стать «самозанятым» и получить разрешение на осуществление таксомоторной деятельности. Разрешение можно оформить через региональный портал госуслуг бесплатно и сроком на пять лет.