РИАМО - 2 авг. На территории мебельной фабрике в Одинцове произошло возгорание на деревянном складе, площадь пожара составляет 450 квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«По адресу: Одинцово, улица Баковская, дом 5, на территории мебельной фабрики горит двухэтажный деревянный склад. Площадь пожара сейчас составляет 450 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 17:20 был объявлен второй ранг пожара.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в тушении возгорания принимают участие 12 единиц техники и 45 человек.

ВИДЕО пожара на мебельной фабрике в Одинцове>>