РИАМО - 2 авг. На территории столицы были замечены тропические постельные клопы, данный вид является экзотическим для европейской части страны, пишет «Вечерняя Москва».

С каждым годом количество тропических постельных клопов в городе увеличивается в два раза.

«Клопы тропического вида внешне практически ничем не отличаются от обыкновенных. Есть лишь незначительные особенности в строении», - сказал ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев.

Он уточнил, что данный вид насекомых не вреднее обычных клопов, но нападать на человека они могут не только ночью, но и днем.

«Опасны клопы тем, что их укусы вызывают аллергию у каждого третьего жителя планеты. Вместе с тем ученые пока не подтвердили, что эти насекомые являются переносчиками каких-либо болезней и инфекций», - добавляется в материале.

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