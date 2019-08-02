РИАМО – 2 авг. В Бронницах 3 августа состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию 566-й годовщины со дня основания города, для жителей и гостей подготовили спортивные турниры и розыгрыши призов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Основные праздничные мероприятия пройдут в центре города и в прогулочной зоне у озера Бельское.

«В детском парке «Ракушка» у озера Бельское будет организована детская концертно-игровая программа «Веселый городок» с аттракционами, выступлениями детских творческих коллективов и вокальных исполнителей, конкурсами, играми и викторинами», – отмечается в сообщении.

На пешеходной зоне в центральной части города будет работать интерактивная площадка «Фестиваль искусств» с разнообразными развлечениями социальной направленности, подготовленными городским библиотечным центром, музеем, местной общественной организацией инвалидов.

Неподалеку расположится «Городок здоровья», где все желающие смогут пройти экспресс-проверку некоторых показателей здоровья, познакомиться с достижениями фармацевтической промышленности, поучаствовать в розыгрышах и мастер-классах.

«Бронницы – город спортивной направленности. Около 40% местных жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом. День города не станет исключением. 3 августа в Бронницах состоится ряд физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий: утренний забег клуба любителей спорта «Гермес» на вело-роллерной дорожке озера Бельское», – добавляется в материале.

Кроме того, будут организованы турниры по шашкам и волейболу на стадионе «Центральный».

На гребном канале озера пройдет ставшее традиционным для Бронниц спортивное соревнование – гонки на лодках- драконах, в которых примут участие команды учреждений, организаций и предприятий муниципалитета.

В рамках торжественной части праздника состоится церемония вручения благодарственных писем губернатора Московской области Андрея Воробьева заслуженным работникам и жителям, имеющим достижения в различных сферах деятельности.

В вечернем праздничном концерте на главной сцене у прогулочной зоны озера Бельское примут участие местные солисты и творческие коллективы, а также звезды российской эстрады. Праздник завершат ярким салютом.