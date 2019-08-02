РИАМО - 2 авг. По всему Дмитровскому городскому округу отремонтировали участки на 13 региональных и на 14 муниципальных дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На 13 региональных дорогах протяженностью 34 километра привели в порядок магистрали на таких участках, как «Целеево – Парамоново –Дьяково» с 0 по 7,9 километра и «Рогачево – Клюшниково» с 1,3 по 6,5 километр. На региональной дороге в городе Дмитрове – с 0 по 1,2 километра на улице Космонавтов – работы ведутся в настоящий момент.

«Продолжается укладка нового асфальтобетонного покрытия и устройство искусственных дорожных неровностей. Также на дороге будут выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Завершить работы в полном объеме планируется до конца августа», – отмечается в сообщении.

Также дорожное покрытие заменили на 14 муниципальных дорогах, 10 из которых выбрали жители путем голосования на портале «Добродел». В частности, новое покрытие появилось на Вокзальной площади, улицах Рогачевская и Восточная в городе Дмитров.

Укладка нового покрытия продолжается на 13 региональных участках длиной более 27 километров, в том числе на участках: «Целеево – Парамоново – Дьяково – Муханки» с 0 по 1,2 километра, «Хлебниково – Рогачево – Титово» с 0 по 2,8 километра, «Подвязново – Ивановское» с 0 по 6,8 километра, улица Кольцо с 0 по 6,6 километра в Дмитрове.

По программе ремонта на 2019 год всего в городском округе отремонтируют 46 дорог длиной около 90 километров: 32 региональные (80 километров) и 14 муниципальных (7 километров) дорог.