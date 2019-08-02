РИАМО (КОРОЛЕВ) – 2 авг. Строительство долгостроя ЖК «Олимп» возобновилось в подмосковном Королеве, объект планируют сдать через 1,5 года, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Архитектурный проект ЖК «Олимп» разработали в 2000 году. В 2001 году на месте будущего жилого комплекса стали рыть котлован, в 2002 году началось строительство. По проекту предполагалось возвести 17-этажное многосекционное здание. Осенью 2005 года компания-субподрядчик возбудила уголовное дело против застройщика «Техинвестстрой», подав иск о признании его банкротом.

«Возобновилась стройка «Олимпа». На этой неделе в здании начала работать бригада из 14 человек. В настоящий момент ведется демонтаж вентилируемого фасада. Планируется убрать внутренние перегородки и перепланировать квартиры», – говорится в сообщении.

Дом прошел все необходимые экспертизы. Предполагается, что объект сдадут в эксплуатацию через 1,5 года.