РИАМО - 2 авг. На фасаде дома №35 по Большой Никитской улице в центре Москвы появилось граффити в стиле палехской лаковой миниатюры, посвященное возвращению Крыма в состав России, говорится в сообщении пресс-службы авторов - молодежного проекта «Сеть».

«Композиция сочетает в себе изображение грифона, держащего раскрытую раковину с жемчужиной внутри (герб Крыма); большой корабль с крыльями и головой грифона на корме, который плывет в сторону материка (корабль – художественная интерпретация фразы Владимира Путина «Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань»); трех солдат, держащих оружие, ребенка и кота («вежливые люди», которые обеспечили законность проведения референдума); корабль встречают люди в традиционных русских костюмах», - отмечается в материале.

«Возвращение Крыма» открывает серию работ-символов, выполненных в стиле палехской лаковой миниатюры, которые в ближайшее время появятся в разных районах Москвы. Серию продолжат картины-граффити Welcome to Russia, «Бессмертный полк» и другие.

Как отметил координатор проекта «Сеть» Глеб Крайник, палехская миниатюра – это уникальный русский стиль, который известен всему миру. Участники «Сети» решили перенести эту технику на фасады домов, возродив в современном виде.

«Именно палех в свое время выполнял функцию художественной летописи, одновременно став одним из символов российского искусства, потому мы решили обратиться именно к этой технике. Отмечу, что наши работы, которые будут нанесены на фасады Москвы в ближайшее время, полностью соответствуют новому постановлению правительства Москвы, запрещающему коммерческие граффити, но разрешающему изображения исторических событий и искусства», – сказал Крайник.

Инициативу проекта «Сеть» поддержал заслуженный художник России, действительный член Российской Академии художеств Никас Сафронов.

«Картины в палехском стиле на фасадах московских домов позволяют шире взглянуть на традиционную технику и, возможно, вдохновят кого-то из молодых художников на новые работы. Я с удовольствием приму участие в этом проекте и буду сотрудничать с его организаторами», - отметил Сафронов.