В каждом регионе России законом о тишине установлены временные интервалы, когда жители многоквартирных домов не должны создавать шума. В Подмосковье также действуют ограничения, в период которых нельзя производить ремонтные работы, петь, кричать и всячески мешать отдыхать соседям. Для будних и выходных дней определены свои «часы тишины». Подробнее о том, какие виды шума под запретом для жителей МКД в Подмосковье и на какие периоды времени он распространяется, смотрите в инфографике РИАМО.