РИАМО - 2 авг. Данные владельцев машин с умными системами, передающими информацию с борта автомобиля, планируют начать продавать автодилерам, техцентрам и интернет-магазинам с товарами для водителей в России, пишет газета «Известия».

В 2021 году в стране заработает единая система сбора и обработки данных от бортовых компьютеров автомобилей. В ней будет собираться информация о модели и марке автомобиля, его техническом состоянии, маршрутах передвижения, продолжительности остановок вблизи ТЦ, ресторанов и других мест отдыха, а также контактные данные владельцев. Эти сведения будут продавать автодилерам, станциям техобслуживания и онлайн-магазинам товаров для водителей.

«Чтобы дать согласие на передачу данных от своей машины, нужно будет установить на смартфон специальное приложение, интегрированное с системой», - сказал вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко.

Система позволит компаниям узнавать, в каких услугах нуждается автомобилист, и предлагать их. Например, автомобильные сервисы смогут выгрузить базы автомобилей в конкретном районе, которые скоро должны пройти техосмотр. И тогда появится возможность предложить хозяевам этих машин проверить техническую исправность своего транспорта с заметной скидкой.

По словам Белянко, благодаря сбору данных с бортовых устройств автомобилей компании смогут существенно усовершенствовать эффективность своей работы. Городским службам это поможет качественнее планировать развитие дорожной сети, владельцам автозаправочных станций – оптимальнее решить вопрос их расположения, а экологическим службам заблаговременно прогнозировать повышение концентрации опасных веществ.

По мнению экспертов, при создании базы возникнет опасность утечки информации, но угонщикам автомобилей эта система интересна не будет. Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Легезо объяснил это тем, что, во-первых, подключиться к машине можно будет только по уже имеющимся каналам связи, а во-вторых, у автомобиля не будет функции «кошелька», а в отличие от смартфонов.

Ожидается, что сами владельцы машин неохотно будут давать разрешение на передачу данных, опасаясь навязчивых рекламных кампаний. Вице-президент по технологиям «ГЛОНАССа» обнадежил, что предложения услуг точно не будут приходить в виде спам-рассылки. Скорее всего водителям будут сообщать о них через специальное приложение на смартфоне.

Машины, оснащенные «умными» системами, на сегодняшний день составляют 40% отечественного автопарка, это 20 миллионов штук. 75% автовладельцев готовы передавать данные с бортового компьютера, если это уменьшит стоимость владения машиной, в том числе расходы на страховку, сервис и топливо.