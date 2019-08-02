РИАМО - 2 авг. Жители российских городов-миллионников все чаще ходят в кафе и рестораны на завтраки, так, в Московском регионе таких людей стало больше на 16%, пишет газета «Ведомости».

«С июля 2018 года по июнь 2019 года число желающих позавтракать вне дома выросло в среднем на 13% по сравнению с таким же периодом 2017-2018 годов. В Московском регионе таких людей стало больше на 16%, в Санкт-Петербурге – на 4%, в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре суммарно – на 10%», - говорится в сообщении.

По данным экспертов международной исследовательской компании NPD Group, больше всего завтраков заказывают в заведениях быстрого питания, на втором месте – кофейни и пекарни.

Эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова подчеркнула, что утром жители городов приходят в кафе во многом из-за кофе, который они чаще всего берут «на вынос».

Как пояснила заместитель главного редактора журнала FoodService Александра Скороходова, из-за возросшей популярность завтраков в городах стали появляться заведения, в которых подают только блюда утреннего меню. Например, это ресторан Cook’kareku, Scramble cafe и Breakfast cafe.

Самыми популярными блюдами на завтрак у россиян являются выпечка (пирожки, блины, круассаны), холодные сэндвичи, каша и блюда из яиц – омлет или яичница.