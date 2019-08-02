РИАМО (КОРОЛЕВ) – 2 авг. Жители подмосковного Королева смогут проголосовать на интернет-портале «Добродел» за лучшего детского и взрослого врача округа в конкурсе «Народный доктор Московской области», сообщил «РИАМО в Королеве» представитель Королевской городской больницы.

С 1 августа по 10 сентября каждый житель Московской области, в том числе и Королева, сможет проголосовать за лучшего, по его мнению, детского или взрослого врача любой специальности. По итогам голосования будут определены два победителя в номинациях «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор».

«Для того, чтобы проголосовать за своего любимого врача на портале «Добродел», необходимо выбрать муниципальное образование, медицинскую организацию, врачебную специальность и фамилию, имя и отчество врача. Участник голосования может проголосовать только один раз и за одного кандидата. Победители конкурса будут объявлены 17 сентября», – сказал представитель.

Голосуя за определенного конкурсанта, необходимо учитывать отношение к пациенту, доброжелательность, сопереживание, гуманность, уважение, тщательность, готовность порекомендовать специалиста своим знакомым.

Оставить голос можно, перейдя по ссылке.

Целью конкурса является повышение престижа профессии врача, поддержка и поощрение лучших врачей Московской области, публичное признание результатов работы лучших врачей региона. Конкурс поможет выявить наиболее профессионально подготовленных специалистов, обладающих глубокими знаниями, высокой квалификацией, творчески относящихся к своей врачебной деятельности. Также он направлен на выявление и распространение передовых форм и методов работы лучших врачей Подмосковья.