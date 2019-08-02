РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 авг. Ремонт образовательных учреждений в подмосковных Люберцах завершат до 15 августа, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

В пятницу Ружицкий посетил лицей №12 в рамках приемки комиссией образовательного учреждения к новому учебному году.

«Лицей №12 к учебному году готов. Мы школы скрупулезно готовим, потом также с пристрастием принимаем. В 29 школах проводится необходимый ремонт, он завершится до 15 августа», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что готовность каждой школы перед учебным годом проверяет комиссия. В ее составе – сотрудники правоохранительных органов, Роспотребнадзора. Они проверяют пищеблок и кабинеты.

Всего на территории городского округа находятся 42 школы.