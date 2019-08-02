РИАМО - 2 авг. Первая декада августа будет в столице холоднее, чем вторая, из-за ветров, дующих с Северного Ледовитого океана, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что необычная для лета в центре страны ситуация связана с тем, что над Уралом установился стационарный высокий циклон. А это значит, что вся европейская территория России будет 8-9 дней или больше находиться в его тылу, куда будут «закачиваться» воздушные массы с северо-востока.

«Ветры к нам сейчас идут прямо с моря Лаптевых, с Карского моря, с Новой Земли, то есть с Северного Ледовитого океана, с арктических широт. И это очень холодные воздушные массы», - пояснил Вильфанд в интервью «Российской газете».

По его словам, долгосрочные расчеты на август в столице показывают, что первая декада месяца окажется холоднее, чем вторая. Согласно климатической норме, в начале августа дневные температуры должны составлять плюс 24 градуса, ночные – плюс 15. А в конце месяца днем обычно плюс 19, ночью – плюс 10 градусов.

«Но, судя по предварительному прогнозу, максимум, на который стоит рассчитывать жителям мегаполиса в первую половину августа, - это потепление до плюс 20», - отметил синоптик.