РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 авг. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска отремонтировали 0,303 километра дорог, часть некачественно уложенного полотна, выявленного при проверке работ, исправят до 10 августа, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Львовский в ходе ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в план на 2019 год, выполнены работы на дорогах общей протяженностью 0,303 километра по улицам Зеленая, между улицами Центральная, у дома №28 и Новая, у дома №16 (Пожарный проезд)», – говорится в сообщении.

В ходе лабораторной проверки по испытанию дорожно-строительных материалов выявлено несоответствие нормам асфальтобетонного покрытия на Пожарном проезде, работы по исправлению полотна завершат не позднее 10 августа.