РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. В микрорайоне Львовский городского округа Подольск установили новые дорожные знаки, восстановили искусственные неровности, нанесли разметку, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории микрорайона Львовский в рамках муниципальных контрактов подрядная организация установила дорожные знаки на улицах Советская, возле дома 31, Красная, у дома 1, провела работы по восстановлению искусственных дорожных неровностей (ИДН) на улицах Садовая и Красная, нанесла там разметку», - говорится в сообщении.

Также планируется устройство искусственных дорожных неровностей на улице Красной, нанесение дорожной разметки на улицах Пролетарская и Строителей.