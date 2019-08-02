РИАМО - 2 авг. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованном массовом публичном мероприятии 3 августа на Бульварном кольце, сообщается на сайте ведомства.

Ранее власти города согласовали проведение акции «За допуск» независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

«В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии - шествие по Бульварному кольцу, от Никитских до Покровских ворот, которое планируется провести 3 августа 2019 года. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано», - говорится в сообщении.

Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

«Любые попытки провести 3 августа 2019 года массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве – прямое нарушение закона», - подчеркивается в материале.

Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан.

Прокуратурой города в отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.

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