РИАМО - 2 авг. Пожар произошел в строении в Дзержинском, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Первого августа в 01:29 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Дзержинский, Денисьевский проезд.

«В 02:03 - ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: пять единиц техник, 19 человек»,- говорится в сообщении.