РИАМО - 2 авг. В результате уголовного розыска в округе Солнечногорск удалось задержать бывшего заключенного, подозреваемого в распространении психотропного вещества, при нем обнаружили 700 граммов амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Поисками подозреваемого занимались сотрудники отдела уголовного розыска совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Солнечногорску.

«При личном досмотре в спортивной сумке злоумышленника, обнаружено и изъято шесть пакетов с белым порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является психотропным веществом - амфетамином, общей массой около 700 граммов», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительным данным, после выхода из мест лишения свободы в июне 2019 года мужчина начал реализацию запрещенных психотропных веществ в Солнечногорске.

В ходе допроса пойманный 35-летний мужчина рассказал, что якобы непосредственно перед этим его друг попросил его передать пакет с бутылкой, предназначенный для его девушки.

В отношении задержанного следствие возбудило уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За проступки, подпадающие под эти статьи, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Суд выбрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.