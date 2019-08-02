РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. В подмосковном Подольске 2,4 тысячи жителей восьми многоквартирных домов с осени перейдут на прямые договора с АО «Мосэнергосбыт», минуя управляющую компанию, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В связи с наличием задолженности свыше 6,7 миллиона рублей со стороны управляющей организации с 1 сентября 2019 года АО «Мосэнергосбыт» в одностороннем порядке расторгает договор энергоснабжения с ООО «Главстрой- Эксплуатация» по электроснабжению в восьми многоквартирных домах», - говорится в сообщении.

Всего на прямые договора перейдут 2,4 тысячи абонентов, проживающих на улице Юбилейная, в домах №№7, 7А, 11, 11А, 11Б, 13, улице Ленинградская, в домах №№11, 15.

Договоры энергоснабжения между жителями и «Мосэнергосбытом» считаются заключенными одновременно на неопределенный срок, письменного заключения договора не требуется. При этом расчеты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через УК.

Объем электроэнергии, потребленный до 31 августа включительно, подлежит оплате в ООО «Главстрой-Эксплуатация». Первые платежные документы с указанием номера присвоенного лицевого счета от «Мосэнергосбыта» жители указанных домов получат в начале октября 2019 года.

В дальнейшем для формирования платежек необходимо ежемесячно с 15 по 26 число сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии любым удобным способом. В том числе в Едином личном кабинете клиента https://my.mosenergosbyt.ru; через мобильное приложение «Мой «Мосэнергосбыт»; с помощью чат-бота на сайте компании и в приложении Viber.

Также можно передать показания по телефону контактного центра 8 (499) 550-88-99 или по короткому номеру 13-55 для абонентов «Ростелекома» в Московской области); через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», МФЦ Москвы и ООО «МособлЕИРЦ».

По всем вопросам, связанным с расчетами за потребленную электроэнергию, жители могут обращаться в обслуживающий клиентский офис управления ЕИРЦ «Подольск», расположенный по адресу: Подольск, улица Комсомольская, 1.