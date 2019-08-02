РИАМО - 2 авг. В квартире на улице Академика Анохина в столице произошло возгорание на площади 10 квадратных метров, в результате происшествия погиб один человек, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 7:34 ликвидирован пожар в квартире на улице Академика Анохина. Площадь возгорания 10 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.