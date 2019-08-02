РИАМО - 2 авг. На Домодедовской улице в Москве установили шестой бахчевой развал, всего в московском районе Орехово-Борисово Южное их шесть, все они начнут работу с пятницы, сообщил РИАМО заместитель главы управы района по вопросам экономики, торговли и услуг Владислав Ященко.

«Это последний развал, который устанавливают в нашем районе. Всего у нас их шесть. Начиная с сегодняшнего числа, здесь могут торговать бахчевыми», - сказал Ященко.

Сезон продаж бахчевых культур традиционно завершится 1 ноября.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, как лучше выбрать арбуз и дыню. Например, стоит избегать несанкционированных торговых точек, а особенно тех, что расположены возле дорог. В таких местах продаются продукты, которые не проходили никакие санитарные экспертизы. Более того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах машин, поэтому и не стоит покупать их в палатках у дорог.

У арбуза него не должно быть побитостей и трещин. Если корочку легко проткнуть ногтем, то это значит, что арбуз еще не дозрел. Усик и плодоножка у зрелой ягоды - сухие, а сама она обязательно покрыта твердой блестящей коркой. Мякоть у арбуза красная, но не слишком яркая, а семена вызревшие — черные или коричневые.

У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это означает, что дыня еще не созрела. При щелчке по плоду должен быть слышен глухой звук. Но самый важный признак — это аромат, если его нет, то такой плод лучше не покупать.