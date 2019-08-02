РИАМО - 2 авг. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация в России с занижением цен на торгах и недобросовестными подрядчиками его достала, сообщает ТАСС.

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах - вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», - сказал Медведев на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Он уточнил, что ранее давал поручение об усилении ответственности по данной теме, в том числе, о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогов конкурсов, так как такие действия должны быть обязательно наказуемы.

По его словам, некоторые заявки на торги делаются в таком виде, который невозможно исполнить, таким образом страна теряет деньги. Такого быть не должно.