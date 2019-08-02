РИАМО - 2 авг. На геоинформационном портале Московской области rgis.mosreg.ru любой интернет-пользователь может посмотреть места, где находятся допущенные к эксплуатации аттракционы, сообщается на официальном портале регионального правительства.

Проверками аттракционов в Подмосковье занимаются сотрудники управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода Московской области.

«У входа на аттракцион должны быть размещены регистрационный талон, сведения о прохождении технического осмотра и допуске к эксплуатации. Кроме того, на геоинформационном портале Подмосковья есть карта аттракционов с подробной информацией о каждом», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Если вы обнаружили незарегистрированный аттракцион, то об этом необходимо сообщить в областной Минсельхозпрод. Сотрудники министерства проверят информацию в течение суток после получения жалобы.

«Обычно выявленные недостатки связаны с отсутствием регистрации аттракциона, информационных стендов. Серьезные нарушения случаются редко. Если аттракцион небезопасен, его немедленно закрывают», - подчеркнул Разин.

Всего в Подмосковье зарегистрировано 966 аттракционов, при этом 118 из них находятся в других регионах страны. Проверки аттракционов проводятся три раза в год. Последняя на данный момент проверка проходила с 22 по 28 июля. За этот период специалисты осмотрели более 300 аттракционов и выявили 31 случай нарушений при их эксплуатации.