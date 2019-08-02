РИАМО - 2 авг. Российское военно-историческое общество продолжает прием заявок на всероссийский конкурс лучших региональных проектов военно-исторической направленности, победителю могут выделить до 5 миллионов рублей на развитие проекта, сообщается на сайте РВИО.

Проекты рассматриваются в шести номинациях: издательская деятельность, музейно-выставочная деятельность, научные конференции, деятельность по созданию видео и цифрового контента, поисковые и военно-археологические экспедиции, военно-исторические фестивали и иные событийные мероприятия военно-исторической направленности и патриотического воспитания.

«Максимальная сумма денежного вознаграждения, предоставляемого на реализацию проекта - 5 миллионов рублей. Одним из условий является реализация проекта в течение 2019 года», - говорится в сообщении.

В жюри конкурса войдут, в том числе, и представители попечителей РВИО. Итоги будут подведены до 9 сентября.