РИАМО - 2 авг. Столичные власти согласовали проведение акции «За допуск» независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 10 августа на проспекте Академика Сахарова, сообщает ТАСС.

Ранее в мэрию подали несколько заявок на проведение митингов в Москве на 10 и 11 августа на Новом Арбате, Болотной площади, проспекте Академика Сахарова.

«Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа - четыре заявки, на 11 августа - два уведомления. <…> С группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00», - сказал первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Он уточнил, что у дома 9 по проспекту Академика Сахарова будет установлена трибуна. Согласованное количество участников - до 100 тысяч человек

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам, многие из которых не согласились с данным решением и подали на его обжалование.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.