РИАМО - 2 авг. В нынешнем году в Москве планируют капитально отремонтировать 15 мостовых сооружений, на данный момент приступили к ремонту на семи мостах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Полным ходом капитальный ремонт сейчас идет на Большом Москворецком и Беседенском мостах. Также специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам на путепроводах: Липецком, Мосфильмовском, Беломорском, Серпуховском и Шелепихинском мосту», - сказал Бирюков.

Кроме того, в ближайшее время работы начнутся на трех объектах: Калужском, Подольском и Бутырском путепроводах.

На оставшихся пяти сооружениях к капитальному ремонту приступят до конца 2019 года.

«Комплекс работ в рамках капитального ремонта мостовых сооружений по своим масштабам уникален. На каждом из указанных объектов необходимо провести: замену опорных частей, гидроизоляцию, деформационных швов, конструкций лестничных сходов и так далее», - добавил Бирюков.

Он уточнил, что проведение капитального ремонта указанных объектов позволит решить целый ряд задач, связанных с потерей несущей способности конструкций мостов в следствии их многолетней эксплуатации. Так благодаря проводимым мероприятиям специалисты не только восстановят показатели технических характеристик сооружений, но и увеличат их, включая срок службы самих мостов.