РИАМО - 2 авг. В лесу Дмитровского городского округа нашли две ручные гранаты времен Великой Отечественной войны, а также в Одинцовском городском округе обнаружили мину, угрозы для жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 18:30 1 августа от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении двух ручных гранат времен ВОВ по адресу: деревня Жирково, лесной массив.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до ближайшего населенного пункта - 1,5 километра. Выставлена охрана силами УМВД России по Дмитровскому городскому округу. Подана заявка на уничтожение боеприпасов силами министерства обороны РФ (военная часть 23626) на 2 августа», - говорится в сообщении.

Кроме того, минометную мину времен ВОВ нашли в деревне Ивано-Константиновское Одинцовского городского округа.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Подана заявка на уничтожение боеприпаса силами министерства обороны РФ на 2 августа», - добавляется в материале.